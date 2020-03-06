Babil 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 7. son bölüm izle…

Babil 7. son bölümü yayınlandı. Babil son bölümde; En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen'le yüzleşir. Peki Babil 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil yeni bölüme dair merak edilenler ve son bölüm izleme linki…
BABİL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Babil 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
BABİL 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen'le yüzleşir. Hakan'ın Ayşe'ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe'yi daha yakından tanımanın yollarını arar. İrfan, Egemen'i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi? Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi? Babil'de hayat bütün heyecanıyla devam ediyor.