Babil 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 7. son bölüm izle…

Babil 7. bölüm Star ekranlarında izleyicilerle buluştu. Babil son bölümde; Deniz’in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Peki Babil 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil son bölüm izleme linki ve merak edilenler detaylar...

Babil 7. son bölümü yayınlandı. Babil son bölümde; En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen'le yüzleşir. Peki Babil 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil yeni bölüme dair merak edilenler ve son bölüm izleme linki…

BABİL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BABİL 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BABİL SON BÖLÜM İZLE

BABİL 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen'le yüzleşir. Hakan'ın Ayşe'ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe'yi daha yakından tanımanın yollarını arar. İrfan, Egemen'i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi? Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi? Babil'de hayat bütün heyecanıyla devam ediyor.