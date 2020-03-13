Babil 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 8. son bölüm izle…

Babil 8. bölüm Star ekranlarında izleyicilerle buluştu. Babil son bölümde; Egemen’in İrfan’dan habersiz Babil’e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen’i yeni bir sorun yumağının içine itiyor. Son bölümün ardından merakla beklenen Babil yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil son bölüm izleme linki ve 9. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar...

Babil 8. son bölümü yayınlandı. Babil son bölümde; İrfan ve Egemen'in dostluğu, güven sınavından geçebilecek mi? Oğlunun hayatıyla sınanan İrfan, nasıl bir yola girecek?

BABİL 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Babil 9. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BABİL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BABİL SON BÖLÜM İZLE

BABİL 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz'in ameliyatına saatler kala; Doktor Tahsin, Hakan'ın elinde tutsaktır. Deniz'in kaderi Hakan'ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için ne yapacak? Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerini öğrenmenin peşinde tehlikeli bir yola girmişken bir yandan da Babil'de sorunlar devam eder. Egemen'in İrfan'dan habersiz Babil'e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen'i nasıl bir sorun yumağının içine itecek. İrfan ve Egemen'in dostluğu, güven sınavından geçebilecek mi? Oğlunun hayatıyla sınanan İrfan, nasıl bir yola girecek?