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Babil bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Babil bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Star TV ekranlarında yayınlanan, ilginç konusu ve kadrosundaki önemli oyuncularla gündeme oturan Babil dizisinin akıbeti merak ediliyor. Dizinin sevenleri ‘Babil yeni bölüm ne zaman' sorusunun cevabını internette aratıyor.
Magazin 26 Haziran 2020 - 19:04

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle birçok dizide olduğu gibi Babil dizisinin setleri de iptal edilmiş ve yeni bölümler yayınlanamamıştı. Babil dizisinin takipçileri, dizinin yeni bölümünün ne zaman ekranlarda olacağını merak ediyor. Peki, Babil bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman?

BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Babil dizisi diğer dizilerde olduğu gibi corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verdi. Dizinin son olarak 10. bölümü ekranlara gelirken, 11. yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak birçok dizi yavaş yavaş ekranlara dönerken, Babil dizisinin de yakın zamanda yeni bölümlerinin yayınlanması bekleniyor.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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