Babil bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanır?

Babil bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanır?

Babil dizisi yeni bölüm tarihi heyecanla bekleniyor. Dizi takipçileri son olarak 10. bölüm ile ekranlara gelen Babil'in yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı diye merak etmeye başladı. Peki Babil bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman?

Her hafta cuma akşam yayınlanan Babil dizisi son olarak 10. bölüm ile ekranlara gelmişti. Dizinin bu hafta da yayın akışında yer almadığı görüldü. Corona virüsü nedeniyle çekimlere ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

BABİL YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Babil dizisi diğer dizilerde olduğu gibi corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verdi. Dizinin son olarak 10. bölümü ekranlara gelirken, yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bölüm tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?