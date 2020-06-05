Babil bu akşam yayınlanacak mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?

Babil bu akşam yayınlanacak mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?

Babil dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Her hafta cuma günü ekranlara gelen Babil, uzun süredir corona salgını nedeniyle ekranlardaki yerini alamıyor. Peki bu akşam Babil yayınlanacak mı? Babil 11. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Babil dizisi son olarak 10. bölüm ile ekranlara gelmişti. Dizinin bu hafta da yayın akışında yer almadığı görüldü. Corona virüsü nedeniyle çekimlere ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

BABİL YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Babil dizisi diğer dizilerde olduğu gibi corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verdi. Dizinin son olarak 10. bölümü ekranlara gelirken, 11. yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bölüm tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?