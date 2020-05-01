Babil bugün var mı? Babil 11. yeni bölümü ne zaman?

Babil bugün var mı? Babil 11. yeni bölümü ne zaman?

Babil dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizi takipçileri yeni bölümde neler olacağını merak ederken, bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını da araştırıyor. Peki Babil 11. yeni bölümü ne zaman? İşte diziden son gelişmeler....

Her hafata cuma günü yayınlanan dizinin bu hahftaki yayın akışında da yer almadığı görüldü. Babil dizisi izleyicileri ise yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Son olarak 10. bölüm ekranlara gelmiş ve corona virüsü salgını nedeniyle çekimlere ara verilmişti. Peki bugün Babil var mı? İşte Star Tv yayın akışı…

BABİL BUGÜN VAR MI?

Babil dizisi diğer dizilerde olduğu gibi corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verdi. Dizinin son olarak 10. bölümü ekranlara gelirken, yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bölüm tarihi belli olduğunda heberimizde yer alacak.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?