Babil dizisi bu hafta yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışında ‘Hedefim Sensin’ dikkat çekti!

Her hafta cuma akşamı ekrana gelen Babil dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak edildi. Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin 3 Nisan Cuma akşamki yayın akışında yer almadığı görüldü. Dizinin yayın saatinde 'Hedefim sensin' filmi yer aldı. Peki Babil yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Star Tv’nin yeni sayılabilecek Babil dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle takip ediliyor. Cuma akşamları yayınlanan Babil dizisinin takipçileri bu hafta dizinin yeni bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Corona virüsü nedeniyle birçok dizinin çekimi ertelenmişti. Dikkat çeken detay ise Babil dizisinin yayın günü ve saatinde ‘Hedefim Sensin’ filminin yer alması oldu. Star Tv’nin 3 Nisan Cuma yayın akışınını ve Babil dizisinin yeni bölümü hakkındaki bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

BABİL YENİ BÖLÜMÜ BU HAFTA VAR MI?

Babil dizisinin yeni bölümünün bu hafta Star Tv yayın akışında yer almadığı görüldü. Dizinin yayın saatinde ‘Hedefim Sensin’ isimli film yer alıyor.

BABİL YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Corona virüsü önlemleri kapsamında birçok dizi çekimlere ara verdiğini açıklamıştı. Babil dizisinin de corona virüsü nedeniyle ertelendiği tahmin edilse de henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Yeni bölüm tarihi açıklandığında haberimizde olacak.

BABİL SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kaybetme korkusu…

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda “Kocan Kadar Konuş”, “Görümce”, “Arif v 216” gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü’nün oturduğu “Hedefim Sensin” filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.