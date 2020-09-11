Babil dizisi oyuncu kadrosu yenilendi! İşte yeni sezon oyuncuları
AY Yapım tarafından hayata geçirilen Babil dizisinde 2. sezonda Ozan Güven olmayacak. Kız arkadaşına uyguladığı şiddet yüzünden mahkemelik olan Ozan Güven'in yerine diziye Onur Saylak dahil oldu.
BABİL DİZİSİ OYUNCULARI
Halit Ergenç – İrfan
Onur Saylak- Egemen
Aslı Enver – Ayşe
Birce Akalay – İlay
Nur Fettahoğlu – Eda
Mesut Akusta – Süleyman
Beren Kasımoğulları – Deniz
BABİL DİZİSİ KONUSU
İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan'ın, Egemen'le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman'la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır…