Babil dizisi oyuncu kadrosu yenilendi! İşte yeni sezon oyuncuları

Corona virüsü nedeniyle erken sezon finali yapan Babil dizisi 2. sezona bugün başlıyor. Ozan Güven’in yerine yeni sezonda kadroya Onur Saylak dahil oldu. İşte Babil dizisinin yenilenen kadrosu…

AY Yapım tarafından hayata geçirilen Babil dizisinde 2. sezonda Ozan Güven olmayacak. Kız arkadaşına uyguladığı şiddet yüzünden mahkemelik olan Ozan Güven'in yerine diziye Onur Saylak dahil oldu.

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI

Halit Ergenç – İrfan

Onur Saylak- Egemen

Aslı Enver – Ayşe

Birce Akalay – İlay

Nur Fettahoğlu – Eda

Mesut Akusta – Süleyman

Beren Kasımoğulları – Deniz

BABİL DİZİSİ KONUSU

İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan'ın, Egemen'le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman'la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır…