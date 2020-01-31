Babil dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Babil konusu ve oyuncuları…

Babil, geniş kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Birçok ünlü ismi barındıran Babil dizisi tehlikeli bir yolculuğa çıkan İrfan karakterinin hikayesini konu alıyor. Babil dizisinde Halit Ergenç İrfan karakterine, Ozan Güven Egemen karakterine hayat veriyor. İşte Babil dizisinin konusu ve oyuncularına dair detaylar...

Ekranların yeni dizisi Babil’de idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in hastalanmasıyla alt üst olur. İki çocukluk arkadaşı bu kez paranın peşinde karanlık bir maceraya atılıyor. İşte Babil dizisinin konusu ve oyuncuları…

BABİL DİZİSİNİN KONUSU

Oğlu büyük bir hastalık geçiren İrfan’ın bir an önce ameliyat ve tedavi için gereken parayı bulması gerekmektedir. Bir ekonomi profesörü olsa da bugüne kadar parayla ilkeli bir ilişki kuran İrfan, çoktan geçtiğini zannettiği hayatın en ağır sınavıyla karşı karşıyadır.

Oğlunu kurtarmak için savunduğu tüm değerlerle çatışmaya girmesi gereken İrfan’ın bu sınavda boş kağıt verme şansı yoktur. Artık onun değil, oğlunun hayatı söz konusudur. İrfan, gereken parayı bulmak için “gereken her şeyi” yapmaya hazır olmalıdır. Üstelik bu yol, daha önce hiç yürümediği bir yoldur.

BABİL DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Halit Ergenç – İrfan

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.

Ozan Güven – Egemen

İrfan'ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.

Aslı Enver – Ayşe

Süleyman'ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.

Birce Akalay – İlay

Süleyman'ın sevgilisi, İrfan'ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.

Nur Fettahoğlu – Eda

İrfan'ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.

Mesut Akusta – Süleyman

Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay'a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.