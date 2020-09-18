Babil dizisinin 12. bölümü yayınlandı! Babil yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Babil dizisinin 12. bölümü STAR ekranlarında izleyici ile buluştu. Yayınlanan son bölümde; İrfan Süleyman’ı bitirmek için Ayşe’yle birlikte çok tehlikeli bir oyuna giriyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu'nun oynadığı Babil'in yeni bölüm fragmanı bekleniyor.

BABİL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 13. bölüm fragmanı henüz yayılmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BABİL YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BABİL 12. SON BÖLÜM İZLE

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan bir kez daha dönüm noktasında! Ya Süleyman'ın öfkesinin kurbanı olacak ya karşı atağa kalkıp ondan kurtulacak! İrfan Süleyman'ı bitirmek için Ayşe'yle birlikte çok tehlikeli bir oyuna girerken, Egemen ve Eda'nın yakınlaşmasıyla başlayan olaylar İlay'ın Deniz'le ilgili sırdan şüphelenmesiyle sonuçlanıyor. İrfan ve Süleyman'ın büyük kapışmasının galibi kim olacak? Deniz'le ilgili saklanan büyük sır ortaya mı çıkacak?