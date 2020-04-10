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Babil neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman?
Babil neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman?
Corona virüsü tüm Türkiye'yi olduğu gibi yeni bölümü heyecanla beklenen dizileri de vurdu. Babil dizisi yeni bölümü de çekimlere ara verilmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Peki Babil yeni bölümü ne zaman belli mi?
Magazin 10 Nisan 2020 - 16:05

Babil yeni bölümü izlemek isteyenler Star TV’de yerli film ile karşılaştı. Aralarında Babil dizisinin de yer aldığı birçok dizi çekimlerine corona virüsü edeniyle ara verildi. Dizinin yeni bölümü yerine yerli film izleyicilerle buluşacak. Babil dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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