Babil neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman?
Babil yeni bölümü izlemek isteyenler Star TV’de yerli film ile karşılaştı. Aralarında Babil dizisinin de yer aldığı birçok dizi çekimlerine corona virüsü edeniyle ara verildi. Dizinin yeni bölümü yerine yerli film izleyicilerle buluşacak. Babil dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz.
BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?