Babil yeni bölüm ne zaman? Babil neden yok?

Babil yeni bölüm ne zaman? Babil neden yok?

Babil dizisinin yeni bölümü bu hafta da yayın akışında yer almadı. Son olarak 10. bölümü ekranlara gelen dizinin yeni bölüm tarihi merak diliyor. Peki Babil neden yok? İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

Ekranlarda yeni sayılabilecek diziler arasında bulunan Babil’in ilk bölümleri ardından corona virüsü salgını ortaya çıktı. Bu nedenle birçok dizide olduğu gibi Babil dizisi de çekimlerini ertelemek zorunda kaldı. Peki Babil dizisinin yeni bölümü ne zaman?

BABİL YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Babil dizisi diğer dizilerde olduğu gibi corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verdi. Dizinin son olarak 10. bölümü ekranlara gelirken, yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bölüm tarihi belli olduğunda hebrimizde yer alacak.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor.

Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?