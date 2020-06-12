Babil yeni bölüm ne zaman? Sevilen dizi Babil bu akşam var mı?

Babil yeni bölüm ne zaman? Sevilen dizi Babil bu akşam var mı?

Corona virüsü ile birlikte Türkiye’de yayınlanan birçok dizi setlerine ara vermişti. Bu dizilerden biri de cuma akşamlarının dikkat çeken dizilerinden biri olan Babil olmuştu. Kadrosundaki birbirinden ünlü oyuncularla kısa zamanda ses getiren Babil, birçok hayran kitlesi de oluşturmuştu. Peki, Babil bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman? İşte Babil dizisi ile ilgili son gelişmeler…

Kadrosunda son dönemin popüler oyuncularını barındıran ve ilginç konusu ile kısa zamanda adından söz ettiren Babil, en son 10. bölümü ile ekranlara gelmişti. Daha sonrasında ise corona virüsüs sebebiyle dizinin setlerine ara verilmiş ve yeni bölümler yayınlanamamıştı. Babil dizisi bu akşam da ekranlarda olmayacak. İşte ayrıntılar…

BABİL YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Babil dizisi diğer dizilerde olduğu gibi corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verdi. Dizinin son olarak 10. bölümü ekranlara gelirken, 11. yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak birçok dizi yavaş yavaş ekranlara dönerken, Babil dizisinin de yakın zamanda yeni bölümlerinin yayınlanması bekleniyor.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?