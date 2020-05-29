Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Babil bu akşam var mı?

Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Babil bu akşam var mı?

Türkiye'de corona virüsü nedeniyle birçok dizide olduğu gibi Babil dizisinin setleri de iptal edilmiş ve yeni bölümler yayınlanamamıştı. Babil dizisinin takipçileri, dizinin yeni bölümünün ne zaman ekranlarda olacağını merak ediyor. Peki, Babil bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında yayınlanan, ilginç konusu ve kadrosundaki önemli oyuncularla gündeme oturan Babil dizisinin akıbeti merak ediliyor. Dizinin sevenleri ‘Babil yeni bölüm ne zaman' sorusunun cevabını internette aratıyor.

BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşam da ekranlarda olmayan Babil dizisinin yeni bölümü hakkında Star TV’den veya dizinin yapımcı şirketinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ülkemizde corona virüsü ile ilgili birçok sektörde normalleşme adımları atılıyor. Dizinin yeni bölümlerinin Haziran ayı itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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