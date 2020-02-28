Babil yeni bölüm neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman?

Babil yeni bölüm neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman?

Babil dizisi her Cuma yeni bölümleriyle Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmadı. Peki Babil yeni bölüm neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Babil dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanacağı anons edilmişti ancak Star TV yayın akışında Hızlı ve Öfkeli filminin yayınlanacağı açıklandı. Dizinin yeni bölümünün gelecek Cuma akşamı ekrana geleceği tahmin ediliyor.

BABİL 6. BÖLÜM ÖZETİ

Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. Kudret'in İlay'ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan'ı buluyor.