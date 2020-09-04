Babil yeni sezon 2. fragman yayınlandı! İşler daha da kötüleşiyor…

Ekrana geldiği günden beri seyircisini televizyon başına kilitleyen Babil dizisi yeni fragmanıyla heyecan yarattı. Babil’in başrollerinde Halit Ergenç, Birce Akalay ve Aslı Enver gibi usta oyuncular bulunuyor.
BABİL YENİ SEZON 2. FRAGMANI
BABİL YENİ SEZON 1. FRAGMANI
BABİL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor.
Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?