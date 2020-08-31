Babil yeni sezon fragmanı yayınlandı! Babil dizisi ne zaman başlayacak?

Star Tv’nin sevilen dizlerinden Babil yeni sezon için gün sayıyor. Pandemi nedeniyle ara verilen dizinin yeni sezon tarihi netleşmese de Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Babil’in yeni sezon fragmanı ise bugün yayınlandı. 11. bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu olurken, yeni sezon fragmanı ilgi uyandırıyor. İşte Babil yeni sezon fragmanı…

BABİL YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen Star'ın sevilen dizisi ‘Babil'in yeni sezona ait ilk tanıtımı yayınlandı. Ay yapım imzalı dizinin yeni sezon ilk tanıtımına, İrfan (Halit Ergenç) ve Egemen'in (Onur Saylak) sahnesi damga vurdu. Egemen'in İrfan'a yaptığı itiraf tüm dengeleri değiştirecek! Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden ‘Babil' dizisinden seyirciyi heyecanlandıran bir tanıtım yayınlandı. Yakında yeni sezonuyla seyirci ile buluşacak olan dizide; Egemen'in İrfan'a olan itirafı tüm dengeleri değiştirecek. Deniz'in gerçek babasının kendisi olduğunu söyleyen Egemen, İrfan'a hayatının şokunu yaşatır. Duydukları karşısında şaşkına dönen İrfan, şimdi ne yapacak?



SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor.

Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?