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Bade İşçil: Deliyim galiba
Bade İşçil: Deliyim galiba
'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin Pelin’i oyuncu Bade İşçil, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Ekim 2018 - 07:26

Erken saatlerde bankamatikten para çeken oyuncu, muhabirlerin ayaküstü sorularını yanıtladı. Diziye yeni katılan oyuncularla yakın zamanda uyumu yakaladıklarından bahseden İşçil, “Bugün izinli günümüz. Ben de kendimi kuaföre attım bakım yaptıracağım” diye konuştu.

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Aşk hayatı hakkındaki sorulara içtenlikle cevaplayan İşçil, “Aşka ayıracak zamanım yok. Nerede görüşeceğiz, ancak dizi setinin karavanında çay içeriz. Şaka bir yana öyle bir arayışım yok. Aşka hasretim de yok” diye konuştu. Keyfinin bir hayli yerinde olduğu görülen oyuncu, “Ben her şeye gülüyorum, deliyim galiba” diye espri yaptı.

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