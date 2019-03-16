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Bade İşcil hayatındaki aşkı açıkladı
Bade İşcil hayatındaki aşkı açıkladı
Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde izlediğimiz Bade İşcil Nişantaşı'nda yaptığı bir gezinti sırasında muhabirler tarafından görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Mart 2019 - 09:10

Adı geçtiğimiz aylarda Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki rol arkadaşı olan Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisi Efe Duru ile anılan Bade İşcil bu ilişki iddialarını “Yalan haber en son Gökçe'nin yanında gördüm” ifadeleriyle yalanlamıştı.

Hakkında aşk dedikodusu çıkmasına izin vermeyen İşcil, Nişantaşı’nda annesi ile kahve içtikten sonra kendisini görüntüleyen muhabirlerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. İşcil, ‘ Sürekli yalnızsınız, aşk yok mu’ sorusuna ‘Evet’ cevabını verdi. İşcil ‘Oğlum var anne oğul birbirimize aşığız’ dedi.

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