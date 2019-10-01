Bade İşçil kimdir? Bade İşçil kaç yaşında?

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul‘da doğdu. Televizyon ve dizi dünyasının popüler isimlerinden Bade İşçil kimdir merak ediliyor. İşte Badem İşçil hakkında merak edilenler...

Güzel oyuncu Bade İşçil nerede doğdu, kaç yaşında merak ediliyor. Ekrana profesyonel olarak çıkışı Star’da yayınlanan Evlere Şenlik isimli programı sunarak oldu olmuştu. İşte Bade İşçi’in hayatı…

BADE İŞÇİL KİMDİR?

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul'a gelmiş. 1999 da anne babası boşanmış.

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. Barış Manço’nun cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’ün onu fark etmesiyle neredeyse beş yıllık bir ilişki de başlamış oldu.

Ekrana profesyonel olarak çıkışı Star’da yayınlanan Evlere Şenlik isimli programı sunarak oldu. Oyunculuğa geçişi ise yönetmen Andaç Haznedaroğlu sayesinde oldu, İlk dizisi “Gülpare” dizisidir. İpek Bilgin ve Ümit Çırak'dan oyunculuk dersleri aldı.

2007 yılında Cine5 kanalında yayınlanan “Metropol Cafe” isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım’ın “Ezel” dizisinde Şebnem Sertuna karakterini canlandırdı. Ezel dizisi bittikten sonra “Kuzey Güney” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Merve Boluğur, Mustafa Avkıran, Semra Dinçer, Zerrin Tekindor, Hale Soygazi, Kaan Taşaner ile birlikte oynadı.

Moda ve Tasarım eğitimi alan Bade İşçil, ilerde tek amacının kendi adını taşıyan bir modaevi açıp, haute-couture elbiseler tasarlamak olduğunu söylüyor.

Bade İşçil, 31 Mayıs 2013 tarihinde işadamı Malkoç Sualp ile evlendi. 9 Ağustos 2014 tarihinde Azur adında bir erkek çocuğu oldu. 2015 yılının Temmuz ayında boşanma davası açtı. 20 Haziran 2016 tarihinde boşandı.

Filmleri ve Dizileri :

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Pelin)(Tv Dizisi)

2017 – Eski Sevgili (Feride)(Sinema Filmi)

2011-2013 – Kuzey Güney (Banu Sinaner) (Tv Dizisi)

2010 – Ezel 2. Sezon (Şebnem Sertuna) (TV Dizisi)

2007 – Metropol Cafe (Şebnem) (TV Dizisi)

2006 – Gülpare

Ödülleri :

2012- Ayaklı Gazete TV Yıldızları, En İyi Yardımcı Kadın Drama Oyuncusu, Kuzey Güney

2012- Galatasaray Üniversitesi, En İyi Kadın Oyuncu, Kuzey Güney