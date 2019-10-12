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Bade İşçil: “Kubilay’ı çok seviyorum”
Bade İşçil: “Kubilay’ı çok seviyorum”
Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta rol arkadaşı oyuncu Kubilay Aka ile basına yansıyan fotoğrafı hakkında açıklamada bulundu.
Emre ÇEVİK
Magazin 12 Ekim 2019 - 08:54

Oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşadığı iddia edilen Bade İşçil önceki gün çıkan bu aşk iddialarıyla alakalı ilk kez konuştu. Bade İşçil,”Kubilay’ı çok seviyorum ama bir arkadaş olarak. Ne öpüşmesi ne aşkı. Ben öyle bir mekanda birisiyle öpüşecek birisi değilim. O gün Kubilay aradı ‘Buluşup bir kahve içelim’ dedi bana sonra da buluştuk. Hayatımda biri yok ama keşke birisi olsa” dedi. Kubilay'la sette çok iyi anlaştıklarını dile getiren oyuncu, “Biz sette çok iyi anlaşıyorduk. Arkadaşlığımızı daha da ilerletelim dedik. İleri de ne olur bilemem ama şu an tek aşkım oğlum” diyerek sözlerine nokta koydu.

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Son güncelleme: 08:58 - 12.10.2019