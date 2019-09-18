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Bade İşçil tasarımcılığa göz kırptı
Bade İşçil tasarımcılığa göz kırptı
Bade İşçil önceki gün oğlu Azur ve annesiyle Nişantaşı’ndaki bir mekanda objektiflere yansıdı. İşçil, el işine elim yatkındır diyerek tasarımcılığa göz kırptı.
Emre ÇEVİK
Magazin 18 Eylül 2019 - 09:30

Bade İşçil'in basın mensuplarına poz verdiği sırada yanındaki küçük oğlu Azur'un masanın altına girmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Utangaç tavırlar sergileyen oğlunun bu hareketiyle gülümseyen Bade İşçil, yakın dönemde dizi dışında başka projeleri olduğunu anlattı. El işine yatkın olduğunu söyleyen İşçil bu konudaki hünerlerini başka alanlarda geliştirmek istediğini belirtip “Şimdilik kesinleşen bir şey yok ama bazı görüşmeler yapıyorum belki bir firmayla birlikte bir şeyler tasarlayıp üretebilirim. El işine elim yatkındır” dedi.

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