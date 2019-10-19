Bade İşçil’den Kubilay Aka iddiaları ile ilgili “Prim vermeyelim” açıklaması

Bade İşçil’den Kubilay Aka iddiaları ile ilgili “Prim vermeyelim” açıklaması

Oyuncu Bade İşçil, meslektaşı Kubilay Aka ile ilgili çıkan aşk dedikodularıyla ilgili, "Gerek yok, prim vermeyelim böylelerine" dedi.

Bade İşçil, oğlu Azur Sualp ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Kubilay Aka ile hakkında çıkan aşk dedikoduları ile ilgili konuşan İşçil, “Artık konu kapandı bence, gerek yok bunları konuşmaya. Her seferinde yalan olduğunu söyledik zaten” dedi.

“Çıkan haberlerden sonra Kubilay Aka ile konuştunuz mu? sorusuna yanıt veren İşçil, “Gerek yok, çocuk var konuşmayalım lütfen” açıklaması yaptı.

Muhabirlere teşekkür eden İşçil, tam giderken, “Gerek yok prim vermeyelim böylelerine” sözleri ile şaşırttı.