Bade İşçil’den Malkoç Sualp açıklaması

Önceki gün Nişantaşı’nda arkadaşları ile kahve içen Bade İşçil eski eşinin karıştığı bu olayla ilgili gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Olaydan haberi olduğunu söyleyen Bade İşçil ‘Ben Malkoç’u sinirlendiren ne çocuğa ne de Malkoç’a bir hata bulabilirim, bu olayı şanssız bir olay olarak adlandırıyorum’ dedi. Malkoç Sualp’in durup dururken bir olay yapmayacağını bildiğini söyleyen Bade İşçil ‘Malkoç’un çocuğun omuzuna dokunduğunu biliyorum’ dedi. İşçil konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

“GENÇ NESİLİN GÖRGÜ KURALLARI DEĞİŞTİ”

“Malkoç’u savunduğum tek nokta durup dururken bir şey yapmayacağıdır. Karşısındaki çocuğa da bir hatası var diyemem, Malkoç’un tepkisi de bu olmamalıydı. Malkoç’un durup dururken bir şey yapacağına inanmıyorum, bunu yapması için kışkırtılmış olması lazım, çocukta da bir suç aramıyorum, Malkoç’un tepkisi bu olmamalıydı fakat rencide olacağı bir şey olmuş olabilir, bence talihsiz şanssız bir anlık olay, bazen sinirlerimize hakim olamadığımız anlar oluyor, bunu uzatmaya kalksak nerelere giderim, eskiden büyüklerimiz bir şey dese susar mesela ayak ayak üstüne atmazdık, genç nesilin görgü kuralları da değişti, onlar da anlık parlıyor sonra bunlar oluyor’ dedi.