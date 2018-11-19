Bade İşçil’den sevgili çıkışı

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Nişantaşı'nda bulunan marketten mutfak malzemesi ve dergi satın alan güzel oyuncu oldukça neşeliydi. Market çıkışı objektiflerin görüntü aldığını fark eden İşçil, “Bu yağmurlu günde çekmek zorunda mısınız? Sevgilim yok tekim. Neden çekiyorsunuz” diyerek gazetecilere takıldı.

Dizinin bitip bitmeyeceği hakkında da konuşan Bade İşçil, “Biz 2 sezonluk anlaştık. Şu an için güzelde gidiyor. Bitip, bitmeyeceğini, seneye devam edip, etmeyeceğini biz de haberlerden takip ediyoruz. Bir fikrimiz yok” diye konuştu. Yağmur altında ıslanmak istemeyen oyuncu koşar adımlarla evinin yolunu tuttu.



