Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? Badem Şekeri 2 konusu ne, oyuncuları kimler?

Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? Badem Şekeri 2 konusu ne, oyuncuları kimler?

büyük beğeni toplayan televizyon filmi ‘Badem Şekeri'nin devamı olan filmde Alper Saldıran ve Burcu Özberk başrollerde yer alıyor. Doktor Mehmet ile Ayşe'nin karşısına çıkacak yeni engeller ekran başındakileri kahkahalara boğacak. Peki Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? İşte Badem Şekeri 2 filminin konusu ve oyuncuları…

İzleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve bunun üzerine seriye dönüştürülmesi kararlaştırılan, Alper Saldıran ve Burcu Özberk’in başrollerinde yer aldığı televizyon filmi ‘Badem Şekeri’, ikincisiyle FOX ekranlarında olacak. Doktor Mehmet (Alper Saldıran) ve Ayşe’nin (Burcu Özberk) eğlence dolu, sıcak aşk hikâyesinin anlatıldığı Badem Şekeri'nin devamında âşıkları bu sefer zorlu bir engel bekliyor. Peki Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? Badem Şekeri 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…

BADEM ŞEKERİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarihi dokusu ve doğasıyla büyüleyen Çanakkale'de gerçekleşen filmin çekimleri iki haftada tamamlandı. Ekran başındakileri Delice köyünün sakinleriyle tanıştıran ‘Badem Şekeri'nin ikinci filminde Ayşe'nin halasını iyileştirdikten sonra ünü herkese yayılan Doktor Mehmet ile Ayşe'nin aşkı gün yüzüne çıkmaya başlayacak.

BADEM ŞEKERİ 2 FİLMİNİN KONUSU

Civar köylerin okumuş, görmüş ağası Ziver Bey'in (Hayati Akbaş) de gönlünü Ayşe'ye kaptırması, Mehmet'i Ziver Bey için dişli bir rakibe dönüştürecek. Delice Köyü'nün muhtarı Bahri'nin (Mehmet Atay) de yardımıyla Ziver Bey, Doktor Şeker'e nam-ı diğer Badem Şekeri'ne çok büyük bir oyun oynayacak. Mehmet'in hayatını tamamen karartacak bu oyun, ekran başındakileri yeniden ‘Badem Şekeri'nin sıcacık dünyasının içine çekecek.

BADEM ŞEKERİ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI

Alper Saldıran ve Burcu Özberk'e, Mehmet Atay, Burcu Altın, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Hayati Akbaş ve Eyşan Özhim'in eşlik ettiği ‘Badem Şekeri 2'nin senaryosu Alper Erze'nin imzasını taşırken, yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut