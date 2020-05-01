Badem Şekeri 4 konusu ve oyuncuları… Badem Şekeri 4’te kimler oynuyor?

Komedi içerikli senaryosunda dram detayları da bulunan Badem Şekeri 4 filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Badem Şekeri 4'te kimler oynuyor ve hangi konu işleniyor? İşte merak edilenler...

Badem Şekeri serisinin dçrdüncü filmi olan Badem Şekeri 4, televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Badem Şekeri 4 filminin konusunu ve oyuncularını merak eden izleyiricler için detayları haberimizde derledik…

BADEM ŞEKERİ 4 FİLMİ OYUNCULARI

Alper Saldıran

Burcu Özberk

Mehmet Atay

Burcu Altın

Eyşan Özhim

BADEM ŞEKERİ 4 KONUSU

Ayşe'nin Yüksek lisansa kabul edilmesi Mehmet'i bir yandan sevindirir bir yandan üzer. Aşıkların arasına yine bir engel girmiştir. İstanbul'a giden Ayşe kısa bir süreliğine köye döner. Otogar'da Doktor'u göremeyen Ayşe hayal kırıklığına uğrasa da onu bekleyen çok büyük bir sürpriz vardır. Ayşe'nin kısa bir süre sonra İstanbul'a döneceğini öğrenen Mehmet Şeker, onu yanında tutmak için planlar yapmaya başlar. O kadar çaresiz durumdadır ki Muhtar Bahri'den bile yardım ister. Planlarının hiç biri işe yaramayınca soluğu Ümmü hala'nın yanında alır. Ümmü hala ikisinden Sevdalım çiçeğini bulmasını ister. Mehmet ve Ayşe'yi aşklarının sınandığı uzun bir yolculuk beklemektedir.