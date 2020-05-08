Badem Şekeri 5 konusu ve oyuncuları… Badem Şekeri’nde kimler oynuyor?

Badem Şekeri 5 konusu ve oyuncu kadrosu film televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak konusu oluyor. Komedi ve dram içeriklerini bir arada barındıran Badem Şekeri filminin 5. si olan Badem Şekeri 5 filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde...

Badem Şekeri serisinin beşincisi olan Badem Şekeri 5 filmi eğlenceli konusu ve kadrosuyla dikkat çekiyor. Badem Şekeri 5’te kimler oynuyor ve konusu ne işte merak edilenler…

BADEM ŞEKERİ 5 KONUSU

Ayşe düğün heyecanından dolayı olduğundan daha asabidir. Muhtar boş durmayarak Doktor Mehmet'e bekarlığa veda hazırlar, tek sorunu Mehmet'in Ayşe'den korkmasıdır, bunu da halleden Muhtar hazırlıkları bitirerek Mehmet'e dere kenarında sofra kurmuştur ve eğlenmeye başlamışlardır. Bu durumu bozan her zamanki gibi Muhtar'ın oğlu Fikret olur. Doktora karşı mahçup olduğunu kendini affettirmek istediğini söyler. Doktor buna gerek olmadığını söylese de iş işten geçmiştir. Doktor Mehmet, Ayşe'nin telefonuyla uyanır bilmediği bir yerde uyanır ve olaylar başlar. Fikret'in yeni oyunu Ayşe ve Mehmet dahil tüm köylüyü içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır. Bakalım Ayşe ve Mehmet kavuşmayı başarabilecek midir?

BADEM ŞEKERİ 5 OYUNCULARI

ALPER SALDIRAN,

BURCU ÖZBERK,

MEHMET ATAY,

BURCU ALTIN AKDOĞAN