Badem Şekeri konusu ve oyuncuları… Badem Şekeri filmi nerede çekildi?

Badem Şekeri, başrollerinde Alper Saldıran ve Burcu Özberk'in yer aldığı Anadolu’da geçen komedi filmi olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Badem Şekeri filmi konusu ve oyuncuları ise oldukça merak ediliyor. Peki Badem Şekeri nerede çekildi?

Badem Şekeri filmi mecburi hizmet görevini yapacağı hastaneye katılmak için yola çıkan Doktor Mehmet’in başından geçen komik olaylar ile izleyicileri eğlendirirken Delice köyünün delice kızı Ayşe ile yaşadığı anlar ile de duygusal dakikalar yaşatacak. Peki, Badem Şekeri nerede çekildi? İşte Badem Şekeri konusu ve oyuncuları…

BADEM ŞEKERİ FİLMİ OYUNCULARI

Alper Saldıran

1984 yılında İstanbul'da doğan Alper Saldıran 32 yaşındadır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. 2004 yılında Bir Dilim Aşk dizisi ile ilk defa izleyici karşısına çıkan Alper Saldıran Beni Böyle Sev dizisinde Ömer Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde Mustafa karakteri ile dünyaya açılmıştır.

Burcu Özberk

1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu ÖZBERK 28 yaşındadır. Güzelliği ile tüm dünyanın dikkatini çeken güzel oyuncu Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur. Muhteşem Yüzyıl dizisinde güzelliği ile sultan rolünü kapan güzel oyuncu şuan ki ününü Güneşin Kızların dizisinde oynadığı Nazlı karakterine borçludur.

Burcu Altın

1984 yılında dünyaya gelen Burcu Altın 33 yaşındadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk bölümü mezunudur. Son olarak Beni Böyle Sev ve Kaçın Kurası dizilerinde rol almıştır

Mehmet Atay

1957 doğumlu olan Mehmet Atay Bizim Evin Halleri ve Yılanların Öcü dizisi ile tanınmış deneyimli tiyatrocudur.

BADEM ŞEKERİ FİLM KONUSU

Uzmanlığını tamamlayan, mecburi hizmet görevini yapacağı Yozgat'ın ilçesindeki hastaneye katılmak için yola çıkan Doktor Mehmet'i bir sürpriz beklemektedir. Aşağıdelice köyünün muhtarı Bahri, köye doktor getireceğim vaadiyle muhtar seçilmiş ancak bir türlü amacına ulaşamamıştır. Umudunu kaybetmek üzere olan muhtarın imdadına delice köyünün delice kızı Ayşe yetişir. Mademki devlet onlara bir doktor yollamaz, o zaman onlar kendilerine bir doktor bulacaklardır. Bu yüzden Doktor Mehmet'i kaçırırlar. Kaçırıldığını anlayan Mehmet'in derdini anlatma çabaları sonuç vermez. Köylüler daha ilk gününde hınca hınç doldururlar sağlık ocağını… Duyan gelmiştir. Ama gelenlerin çoğu goygoy peşindedir. Doktorun dediklerini umursamaz, taktıkları isimle “Badem Şekeri aşağı, Badem Şekeri yukarı” kendilerince kafa bulurlar Mehmet'le… Ancak köylünün bilmediği Mehmet'in sakladığı çok önemli bir sırrı vardır. Tüm bu henagemenin içinde Mehmet'in tek tesellisi Ayşe olur. Mehmet, köylülerin elinden kurtulmanın yollarını ararken aşka kapılacak, başına türlü olaylar gelecektir.