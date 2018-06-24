Bağcan imza krizi yaşadı, Hümeyra suskun kaldı… İşte 2018 seçiminden ünlülerin görüntüleri

Sandık başına giden milyonlar arasında çok sayıda ünlü isim de vardı. Ülkenin geleceği adına oylarını kullanan ünlü isimler ve yaptıkları açıklamalarsa şöyle oldu.

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SELDA BAĞCAN

Yanlış imza paniği

Türkücü Selda Bağcan, oyunu Tarabya İstek Kemal Atatürk Okulları 1274 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanmadan önce yerine yanlışlıkla başkasının imza attığını öğrenen Bağcan, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Bağcan, sandık yetkilisinin “Sorun yok düzelttik” açıklamasıyla rahat bir nefes aldı. Oyunun vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Bağcan, “Benim oyumun rengi belli. Bir kan değişimi gerekiyor. Kim gelirse gelsin namuslu olsun, dürüst olsun ve çok çalışsın” dedi.

TÜRKAN ŞORAY – YAĞMUR ÜNAL

“Seçim hayırlı olsun”

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray da oy kullanmaya kızı Yağmur Ünal ile birlikte geldi. Acarkent TED İstanbul Koleji Vakfı okulunda 1011 nolu sandıkta oy kullanan Şoray hayranlarının büyük ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Sandık başında dakikalarca Türkan Şoray ile fotoğraf çektirmek için bekleyen yurttaşları geri çevirmeyen Sultan, hepsiyle tek tek sohbet etti. Sağlık durumunun da çok iyi olduğunu söyleyen Şoray, seçimin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

ERDEM KINAY

Ailece sandık başına

Tecrübeli aranjör Erdem Kınay oy kullanmaya eşi ve kızıyla geldi. TED İstanbul Koleji Vakfı'nda oy kullananan aile okula UTV araçla geldi.

MESUT YILMAZ

“Hayırlı olsun”

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, oyunu TED İstanbul Koleji’nde kullandı. Seçinin ülkemiz için hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, kendisiyle selamlaşan komşularıyla ayaküstü sohbet etti.

EMİNA JAHOVİC

Yalnız geldi

Acarkent TED İstanbul Koleji Vakfı'nda oy kullanan bir diğer isim Emina Jahovic’ti. Geçtiğimiz aylarda Mustafa Sandal ile boşanan Jahovic Sandal ile pişti olmamak için geç saatlerde gelmeyi tercih etti.

DERYA ŞENSOY

“Uçak yapsam olur mu?”

Usta oyuncu Derya Baykal, kızları Ferhan ve Derya Şensoy ile birlikte Özel İstek Kemal Atatürk Okulları’nda oy kullandı. 1279’nolu sandıkta oy kullanan aile, renkli görüntüler sergiledi. Derya Şensoy sandık görevlisinden zarfın nasıl katlanacağı konusunda bilgi alırken “Uçak yapsam olur mu?” deyince herkesi güldürdü. Ferhan Şensoy ise “Şu an kendimi milletvekili gibi hissettim” diyerek heyecanlı olduğunu söyledi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ

“Adil bir seçim olsun”

Rock müziğin başarılı ismi Gökhan Özoğuz, oyunu Acarkent TED İstanbul Koleji Vakfı’nda kullandı. Okula eşi ve kızıyla birlikte gelen şarkıcı, “Herkese saygı duyulan adil bir seçim olmasını diliyorum. En önemlisi ülkemiz kendi tarımını yapsın, kendi kazansın, özelleştirmeler insanımıza fayda sağlasın. Böyle bir ülke diliyoruz” dedi.

AYŞEGÜL ALDİNÇ

“Aşk iddialarını yalanladı”

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, oyunu kullanmak için önceki gün Beyoğlu Cihangir'deki Münir Özkul Ortaokulu’ndaydı. 1022 nolu sandıkta oyunu atan Aldinç, işletmeci Adnan Çam İle hakkında aşk haberlerini sorulması üzerine açıklık getirdi. Ayşegül Hanım, “ O haberler çıktıktan sonra ben şok oldum. Çünkü Adnan arkadaşım. Aramızda öyle bir şey olamaz. Bir süre adamın yüze bakamamadım” dedi.

MUSTAFA UĞURLU

“Demokrasi kazanacak”

Usta oyuncu Mustafa Uğurlu da 1022 nolu sandıkta oyunu kullandı. Uğurlu, oyunu kullanırken gülerek “Demokrasi kazacak” dedi.

HÜMEYRA AKBAY

Suskun kalmayı tercih etti

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğuyla adından söz ettiren Hümeyra Akbay, oyunu kullanmak için gün Beyoğlu Cihangir'deki Münir Özkul Ortaokulu'ndaydı. Akbay, açıklama yapmadı.

MEHMET ÇEPİÇ

Sen Anlat Karadeniz dizisinin usta oyuncusu Mehmet Çepiç, Bodrum tatilini yarıda kesip İstabul'a geldi. Beyoğlu Cihangir'de oy kullanan Çepiç'in gözündeki şişlik dikkalerden kaçmadı. Gözünün sorulması üzerine Çepiç, “Denizden mikrop kapmışım” dedi.

CENK EREN

Konuşmak istemedi

Şarkıcı Cenk Eren Cihangir'deki evinin hemen yanında bulunan Münir Özkul Ortaokulu'nda 1164 nolu sandıkta oy kullandı. Konuşmak istemeyen Eren, “İyi günler” demekle yetindi.

MERVE BOLUĞUR

Önce oy sonra tur attı

İş adamı Hakan Sabancı ile sürpriz bir aşka başlayan Merve Boluğur, seçim günü köpeğiyle birlikte gezintiye çıktı. Boluğur, oyunu kullandıktan sonra köpeğiyle Nişantaşı turu yaptı.

FARUK SABANCI

“Uğurlar getirsin”

Kandilli Kız Lisesi’nde oyunu kullanan DJ Faruk Sabancı da vatandaşlık görevini yerine getirdi. Erken saatlerde oy atan Sabancı, “Sürecin Türkiye’mize uğurlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

CEM-ÜMİT BOYNER

“Türkiye’ye hayırlı olsun”

İşadamı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner oylarını Kanlıca Sedat Simavi İlköğretim Okulu’nda kullandılar. 1266 nolu sandıkta oy kullanan çift “Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.

TÜRKER İNANOĞLU-GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Ayrı ayrı geldiler

Türk sinemasının iki usta ismi Türker İnanoğlu ve eşi Gülşen Bubikoğlu da oylarını Kanlıca Sedat Simavi İlköğretim Okulu’nda kullandı. Çift oy atmaya ayrı ayrı geldi.

SUMRU YAVRUCUK

Annesini de getirdi

Oyuncu Sumru Yavrucuk oyunu her zaman olduğu gibi annesiyle birlikte kullanmaya geldi. Kanlıca Sedat Simavi İlköğretim Okulu’nda objektiflere takılan anne kız, “Her seçimde ikimiz oy kullanmaya geliriz. Vatana hayırlı olsun” dediler.

HABER VE FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA KIZGINYÜREK