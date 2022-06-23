Bağımlılıklarını bırakan Brad Pitt: “Her zaman çok yalnız hissettim”

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie ile 2016'da boşanmasından bu yana geçirdiği zor zamanlara ve bağımlılıklarına değindi.

Sozcu.com.tr

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58 yaşındaki ünlü oyuncu ve yapımcı Brad Pitt, British GQ’nun son sayısına konuştu. Hollywood yıldızı, duygusal kargaşa ve derin üzüntünün büyümenin kaçınılmaz bir parçası olduğunda ısrar etti.

ABD’li aktör, “Bence hepimizin kalbi kırık. Hayatımda her zaman çok yalnız hissettim, çocukken, yalnız büyürken, burada bile yalnızdım ve gerçekten yakın zamana kadar arkadaşlarımı ve ailemi daha fazla kucaklayamadım” dedi.

Ağır basan izolasyon duygusuna rağmen Pitt, 2016’da aldığı alkolü bırakma kararıyla çeşitli dostluklar edindiğini itiraf ediyor.

Hollywood yıldızı, 18 ayını düzenli olarak Adsız Alkolikler toplantılarına katılarak geçirdi ve grubun tüm zihin değiştiren maddelerden uzak durma konusundaki temel ilkelerini benimsedi.

“Burada gerçekten özel ve seçici olan harika bir erkek grubum vardı, bu yüzden güvenliydi. Çünkü diğer insanların içlerini dökerken kaydedilen şeyleri görmüştüm ve bu bana çok gaddarca geldi” diyerek yeni ortamını özetledi.

SİGARAYI DA BIRAKTI

Alkolü bırakmak dışında, ömrü boyunca sigara içen Pitt sigarayı da hayatından çıkarma kararı aldı ve bunun yerine tütünü nikotin aromalı sakızla değiştirmeyi seçti.

Aktörün kendi karakteristik kusurlarıyla ilgili farkındalığı, Jennifer Aniston’la ilk evliliği de dahil olmak üzere her gün özgürce uyuşturucu içtiğini kabul ettiği geçmişinden artık çok uzak.

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