Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında? İşte hayatı…

Bahar Candan son zamanlarda verdiği kilolarla basının gündeminde. Geçtiğimiz yıllarda İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kaç yaşında ve nereli soruları merak konusu. İşte bir dönem fenomenleşen ismin hayatı...

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Geçtiğimiz yıllarda yaptığı tuhaf açıklamalar ve dikkat çekmek adına yaptıklarıyla, doğallıktan uzak hareketleriyle fenomen olan Bahar Candan’ın hayatı merak ediliyor. Bahar Candan son günlerde fverdiği kilolarla da gündeme geliyor. Bahar Candan kimdir? İşte hayat hikayesi…

BAHAR CANDAN KİMDİR? ŞAŞIRTAN HAYAT HİKAYESİ…

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, Elizitm isimli Instagram hesabında iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan.”