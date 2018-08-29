Bahar Candan kaç yaşında ve nereli? Bahar Candan kimdir?

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan son zamanlarda magazin gündeminden düşmüyor. Bahar Candan, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile çok konuşuluyor. Peki Bahar Candan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Bahar Candan, İşte Benim Stilim adlı yarışmada yaptıkları tuhaf açıklamalar ve dikkat çekmek adına yaptıkları, doğallıktan uzak hareketleriyle fenomen oldu. Bahar Candan’ın kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte merak edilenler…

BAHAR CANDAN KİMDİR?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, Elizitm isimli Instagram hesabında iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan.”