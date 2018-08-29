Bahar Candan üstsüz pozunu paylaştı

Geniş bir kitle tarafından İşte Benim Stilim adlı yarışmadaki halleri ve tepkileriyle tanınan Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündemde...

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Yarıştığı sezon ikinci olan Bahar Candan, programın son sezonuna da dahil oldu ve uzun bir süre yarıştı. Hatta program için şarkı çıkardı, yarışmacılarla ve jüriyle kavga ederek de sık sık gündeme geldi. Bahar Candan, yarışma bittikten sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki çalkantılarıyla konuşulmaya başlandı. Uzun yaz tatili yapan ünlüler kervanına katılan Bahar Candan paylaştığı fotoğraflarla özellikle erkek hayranlarının dikkatini çekiyor.

Bikinili paylaşımlarıyla dikkat çeken Candan’ın paylaştığı son fotoğrafta üstsüz olduğu görülüyor. Bir masaj koltuğunda uzanırken görülen Bahar Candan üstünü bir havluyla kapatmış.