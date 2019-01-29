Bahar Candan’ın yemek masrafı 2 bin lira…

İşte Benim Stilim adlı yarışmada yaptığı yorumlar ve oluşturduğu kombinlerle dikkatleri üzerine çeken ve farklı yaşantısıyla adından söz ettirmeye devam eden Bahar Candan katıldığı bir magazin programında yaptığı yorumlarla yeniden gündeme geldi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bahar Candan, 2. Sayfa programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen soruları kendine has üslubuyla yanıtlayan Bahar Candan son zamanlarda çok para harcadığından yakınırken ilginç açıklamalarda bulundu. İşte Candan’ın o açıklamaları:

“Son günlerde çok para harcamaya başladım. Yemek yediğim mekânlara 2 bin TL ödediğim oldu. Makarna ve deniz mahsulleri yiyorum. Bu hesap iki kişiye geliyor. Bazen ben ödüyorum ama genellikle Selin diye bir arkadaşım var o ödüyor. Ben tutumluyumdur, eskiden evden 100 TL 200 TL ile çıkıyordum. Şimdi 3 bin, 4 bin TL ile çıkıyorum.

Bizim üç tane iş yerimiz var. Benim aileme şöyle yararım oldu. 17 yaşında popüler oldum. İnsanlar beni görmek için iş yerlerimize akın ediyorlar. Benim sayemde para kazanıyoruz. Ben de o yüzden para harcarken sıkıntı yaşamıyorum. Annem-babam sadece ‘biraz daha az para harca' diyor. Eğer sevdiğim kişinin maddi durumu iyi değilse ben ona destek olurum. Arkasında dururum, iş yapmasını sağlarım. Tabi açık konuşmak gerekirse hayatıma girecek kişinin maddi durumunun iyi olması lazım.”