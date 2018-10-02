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Bahar Gelir, 3 ayda kırktan fazla konser verdi
Bahar Gelir, 3 ayda kırktan fazla konser verdi
Müzik direktörlüğünü Selami Şahin’in yaptığı “İlla da” adlı albümüyle büyük çıkış yakalayan Bahar Gelir konserlerin aranan ismi oldu. 3 aylik yaz sezonu boyunca 40 dan fazla konsere imza atarak birbirinden ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan Bahar Gelir 2018 yaz sezonuna damgasını vurdu.
Magazin 2 Ekim 2018 - 08:09

Kıraç, Simge Sağın, Ferhat Göçer, İlyas Yalçıntaş, Volkan Konak, Beyza Durmaz, Koray Avcı, Fettah Can, Bengü, Buray ve Tuğba Yurt gibi isimlerle yaz sezonu boyunca aynı sahneyi paylaşan Bahar Gelir, albümünün üçüncü klibini çekmeye hazırlanıyor.

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Son güncelleme: 08:10 - 03.10.2018

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