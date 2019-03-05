Bahar Kerimoğlu kimdir? Bahar Kerimoğlu nereli ve kaç yaşında?

Bahar Kerimoğlu, 1977 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılı yapımı Apartman isimli kısa film geçen Bahar Kerimoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Bahar Kerimoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde Sultan karakterini canlandıran Bahar Kerimoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Bahar Kerimoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BAHAR KERİMOĞLU KİMDİR?

Bahar Kerimoğlu, 1977 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Anne ve babası psikiyatrist, ablası psikologdur. Bilkent Üniversitesi Tiyatro- Oyunculuk Bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra, New York, Actors Studio Drama Okulu'nda yüksek lisansını tamamlamıştır.

29 Ağustos 2005'te, oyuncu Fikret Kuşkan ile evlenen Bahar Kerimoğlu 2009 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten 2008 doğumlu Gün Kuzgun isimli bir oğulları bulunmaktadır.

Bahar Kerimoğlu, 2011 yılından beri Berkun Oya ve Ali Atay tarafından Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul'da kurulan Krek Tiyatronun atölye çalışmalarında Berkun Oya, Celal Kadri Kınoğlu, Levent Kazak, Levent Erden gibi isimlerle birlikte tiyatro eğitimi vermektedir.

Apartman, Kırlangıç, İyi Saatte Olsunlar, Asla Unutma, Yolculuk, Cemile, Sessiz Fırtına, Devrim Arabaları, Yapma Diyorum, Keskin Bıçak, Kurt Kanunu ve Mustang sinema ve dizilerinde rol alan Bahar Kerimoğlu şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Sultan karakterine hayat vermektedir. Bahar Kerimoğlu, 1.71 metre boyunda ve 62 kilodur.

Ödülleri :

2011 – TEB Anadolu Genç Yetenek Ödülü – Bekleyiş

Bahar Kerimoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Sultan) (TV Dizisi)

2015 – Mustang (Dilek) (Sinema Filmi)

2012 – Kurt Kanunu (Perihan) (TV Dizisi)

2010 – Keskin Bıçak (TV Dizisi)

2009 – Yapma Diyorum (Kırlangıç) (TV Dizisi)

2008 – Devrim Arabaları (Mine) (Sinema Filmi)

2007 – Sessiz Fırtına (Rana Keskin) (TV Dizisi)

2006 – Cemile (Demet) (TV Dizisi)

2005 – Yolculuk (Sevda) (Kısa Film)

2005 – Asla Unutma (İpek – Gülfem) (TV Dizisi)

2005 – Asla Unutma (İpek) (TV Dizisi)

2004 – İyi Saatte Olsunlar (Hayal) (TV Dizisi)

2004 – Kırlangıç (TV Filmi)

2004 – Apartman (Canan) (Kısa Film)