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Bahar Şahin Amerika’da aday gösterildi
Bahar Şahin Amerika’da aday gösterildi
'Zalim İstanbul' dizisinde Ceren rolünde izlediğimiz Bahar Şahin, 'Worldfest Houston Best Actor Nominations 2020' Uluslararası film festivalinde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi.
Magazin 21 Mayıs 2020 - 09:59

Şahin, 2018 yılında başrolünde ‘Naz’ karakteri ile yer aldığı ‘İyi Oyun’ filmi ile Amerika’da 53. kez düzenlenen Worldfest Houston Best Actor Nominations 2020 Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında aday gösterildi.

Listede yer alan tek Türk oyuncu olan Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncuya, meslektaşlarından birçok tebrik mesajı yağdı. Şahin’in sevenleri; ‘Hak ettin.’ yorumunda bulundu.

Festivalin sonuçları, corona virüsü sebebiyle iptal edilen törenin ardından önümüzdeki günlerde dijital ortam üzerinden açıklanacak.

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