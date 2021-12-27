Bahar Şahin de ikinci kez coronaya yakalandı
Corona virüsü salgınında artış devam ederken ünlü isimlerden de peş peşe kötü haberler gelmeye başladı. Oyuncu Enis Arıkan'dan sonra Bahar Şahin de sosyal medya hesabından ikinci kez corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
‘Camdaki Kız’ dizisinde oynayan Enis Arıkan geçen gün ikinci kez coronaya yakalandığını açıklamıştı. Arıkan’ın ardından bir kötü haber de Bahar Şahin’den geldi.
Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden corona virüsüne yakalandı. Geçen yıl da virüse yakalanan oyuncu, haberi Instagram hesabından duyurdu.
Şahin, belirti yüzünden gittiği hastanede, oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak “Nur topu gibi Covid olabilir dendi” notunu düştü.
Oyuncu, saatler sonra pozitif çıkan test sonucunu yayınladı.