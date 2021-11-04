Bahar Şahin: Oyunculuk beni buldu

2019'da yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan Bahar Şahin, MAG dergisinin kasım sayısına konuk oldu.

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Oyuncu Bahar Şahin, Mag dergisine verdiği röportajda dijital platformda yayınlanacak yeniz dizisi ‘Duran’ ile ilgili de konuştu.

“Canlandırdığım karakter için kıza zamanda Almanca öğrenmem gerekti. Gerçekten zor bir dil. Bu kadar kısa bir süre içinde öğrenmek ve oynamak benim için hem korkutucu hem de zevkli bir deneyim oldu” diyen Şahin, yeni rolüyle ters köşe yapacağını söyledi.

“DİJİTALDE ÖZGÜRÜM”

Dijital platformlarda yayınlanan projelerin oyunculuk açısından daha özgür olduğunu söyleyen Şahin, “Sonuçta televizyondaki kısıtlamalar dijital platformlarda yok. Bu da karakteri daha gerçekçi yansıtabilmenizi sağlıyor” dedi.

Oyuncu, “Şu an hayatınızda olmak istediğiniz noktada mısınız?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Bence yolculuk, öğrenme isteği ve başarı her zaman devam eden şeylerdir. Dolayısıyla; hedefime doğru yolculuğum tabii ki devam ediyor. Bugün olduğum nokta için ise mutluyum diyebilirim.”

“BEN OYUNCULUĞU BULMADIM”

Daha önceki röportajlarında ailece gittikleri yemekte bir yapımcı ile tesadüfen tanıştığını ve ondan sonra oyunculuğa başladığını söyleyen Şahin, “Ben oyunculuğu bulmadım, oyunculuk gelip beni buldu. Bu dünyanın içine girdikçe işime bağlandım ve kopamadım” diye konuştu.

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