Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Bahar Şahin’den bekaret sahnesi itirafı!
Tepki çeken bekaret sahnesiyle gündeme gelen Bahar Şahin'den Zalim İstanbul itirafı geldi. Şahin, tepki çeken sahnenin çekimlerinden sonra çok ağladığını belirtti.
Magazin 10 Eylül 2019 - 14:07

Zalim İstanbul’un genç yeteneklerinden Bahar Şahin, geçtiğimiz sezon bekaret sahnesiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Antakya’da yaşayan ve İstanbul’a göç etmek zorunda kalan Seher’in 3 çocuğundan biri olan Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

“ÇEKİMLERDEN SONRA ÇOK AĞLAMIŞ”

Çalıştıkların evin oğlu Cenk Karaçay ile bekaret sahnesi gündem olan Bahar Şahin meğer o sahne sonrası çok utanmış. Hatta sahnenin çekimi sırasında yönetmen Cevdet Mercan’a dönüp “Hocam siz bakmasanız” diye seslenmiş. Bahar Şahin, ayrıca çekimler sonrasında eve gidince çok ağlamış ve çok utanmış.

İLGİLİ HABER'Zalim İstanbul' dizisindeki bekaret sahnesi tepki çekti