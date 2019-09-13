Bahar Şahin’den cesur paylaşım

Tepki çeken bekaret sahnesiyle gündeme gelen Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin sosyal medya sayfasından yaptığı dekolteli olay oldu.

Sosyal medya sayfasından sık sık cesur paylaşımları ile şimşekleri üzerine çeken Bahar Şahin, bu kez Instagram hesabında derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. Bu paylaşıma takipçileri sınırları zorladın yorumu yaptı. İşte Bahar Şahin’in sosyal medya sayfasından yaptığı derin dekolteli paylaşım;

NE OLMUŞTU?



Dizinin 2. bölümündeki bekaret sahnesi sosyal medyada dizinin izleyicileri tarafından tepki toplamıştı. Dizide Cenk ile evlenme hayaliyle İstanbul'a gelen Ceren'in cinsel ilişki sahnesinde sonra çarşaftaki kanın görülmesi dizinin izleyicileri tarafından tepki gördü.