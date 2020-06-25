Bahar Şahin’den Zalim İstanbul’a veda

Oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul dizisi için Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin, dizide rol arkadaşı olan Cenk rolündeki Ozan Dolunay ile çekilen bir fotoğrafını paylaştığı veda mesajında, “Çok sevdik ama artık yolun sonuna geldik” dedi.

Final yapan Zalim İstanbul’da Agah Karaçay’ın kızı olan Ceren, Mine Tugay’ın canlandırdığı Şeniz ile birlikte balkondan düşerek öldü. Bahar Şahin ise Instagram hesabından hayranlarına veda mesajı paylaştı.

BAHAR ŞAHİN’DEN OZAN DOLUNAY’LI VEDA PAYLAŞIMI

Bahar Şahin, dizide Cenk Karaçay rolünü canlandıran Ozan Dolunay ile çekilen bir fotoğrafını paylaştığı veda mesajında, “Zalim İstanbul yolu nasıl güzeldi ama. Çok güzel bir yolculuk yaşadık, çok yorulduk, çok eğlendik, çok sevdik. Ama artık yolun sonuna geldik. Canım partnerim Ozan Dolunay’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakal Karaçaylar ve Yılmazlar” notunu yazdı.