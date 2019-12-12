Bahar Şahin’in idolü Serenay Sarıkaya

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Zalim İstanbul"da Ceren karakterini canlandıran oyuncu Bahar Şahin, idolünün Serenay Sarıkaya olduğunu belirterek, "Bayılıyorum Serenay Sarıkaya’ya. Çok yetenekli ve çok başarılı" dedi.

Oyuncu Bahar Şahin, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Şık görüntüsüyle dikkat çeken genç oyuncu, alışveriş yapıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Dizisiyle alakalı konuşan Şahin, “Çok güzel giden bir projemiz var, her bölüm heyecanlı, çok güzel gidiyor. Yoğun çalışıyoruz. Bugün izinliyim piyano almaya geldim, piyano eğitimi alacağım” diye konuştu.

Oyuncu koçunun olmadığını belirten Şahin, “Dizinin yönetmeni Cevdet Mercan'ın eli hep omuzumdaydı, ben çok acı çektim oynarken, Bahar'a kaydığım oldu, çünkü bebeklere çok bağlıyımdır. Kendim ağlayıp sahneden çıktığımda hocam gelir ve ‘Sakin ol’ deyip hep destekledi, sağ olsun. Çok acı çektim oynarken inşallah onu da yansıtabilmişimdir” dedi.

‘ÇOK YETENEKLİ’

Serenay Sarıkaya için, “İdolüm” diyen Şahin, “Bayılıyorum Serenay Sarıkaya'ya. Çok yetenekli ve çok başarılı” diye övgü dolu sözler sarf etti.