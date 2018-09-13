Bahar ve Sarp karşılaşacak mı? Kadın yeni sezon 2. fragman geldi! Kadın yeni sezon ne zaman?

Bahar ve Sarp karşılaşacak mı? Kadın yeni sezon 2. fragman geldi! Kadın yeni sezon ne zaman?

Geçtiğimiz sezonun en sıkı takip edilen dizilerinden Kadın başarılı bir reyting grafiği çizmişti. Dizi severler yeni sezonda Bahar ile Sarp bir araya gelecek mi sorusunun cevabını bulacak. Kadın yeni sezondan 2. fragman geldi. Peki Kadın yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kadın dizisi hakkında merak edilenler...

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Kadın dizisinin yeni sezonunda çocuklar babalarını hastane girişinde görür. Ardından Bahar’ı da yanlarına alıp Sarp görmeye giderler. Peki Bahar ile Sarp karşılaşacak mı? Geçtiğimiz sezonda dizi severler hep bu anın gelmesini beklemişti. İşte Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı..

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI

Bahar ve Sarp karşılaşacak mı? #Kadın yeni sezon ilk bölümüyle yakında FOX'ta! @kadindizifox pic.twitter.com/fHFwhn2CKS — FOX (@FOXTurkiye) 13 Eylül 2018

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sezon Salı akşamları yeni bölümleri ile FOX TV’de yayınlanıyordu.



SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Enver'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp'ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif'in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif'in ise Bahar'a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp'ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp'ı tekrar Amerika'ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir…