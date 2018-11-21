Bahar’dan sevgiliye şarkı…

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Katıldığı moda programında yaptığı yorumlar ve ilginç hareketleriyle uzun bir süre gündemden düşmeyen Bahar Candan son olarak geçtiğimiz günlerde inanılmaz zayıf göründüğü fotoğraflarla gündeme gelmişti. Candan katıldığı 2. Sayfa adlı magazin programında şarkıcılık yönünü de gösterdi ve sevgilisine yazdığını söylediği şarkının bir kısmını canlı yayında seslendirdi. Geride bıraktığımız yıl da Dondurma adlı bir single çıkaran Bahar’ın çıplak ses performansı son derece dikkat çekti. Candan’ın bu performansına sosyal medyada ‘ses ayarlarınızla oynamayın bu doğal hali’ şeklinde yorumlar yapıldı.