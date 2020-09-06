Bahtiyar Engin, Kuruluş Osman kadrosunda! Bahtiyar Engin kimdir?

Kuruluş Osman dizisi yeni sezon için geri sayımını sürdürürken, oyuncu kadrosuna da yeni isimleri dahil ediyor. Cüneyt Arkın, Ahmet Yenilmez, Erkan Avcı gibi isimlerin ardından bu kez kadroya katılan son isim Bahtiyar Engin oldu. İşte yapım şirketinin paylaşımı Bahtiyar Engin hakkındaki bilgiler…
Kuruluş Osman kadrosuna güçlü bir isim daha ekleniyor!
Yeni sezonda kadroya katılan Bahtiyar Engin’e ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.#KuruluşOsman yakında Atv'de pic.twitter.com/lxGlvOdhhM
— Bozdağ Film (@bozdagfilm) September 6, 2020
BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?
Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965 Ordu doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1983 yılında Ordu Lisesi’nden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. 2006/2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu’nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Sanatçı, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Ayrıca Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi(Psycho) Türkçe seslendirmiştir.
ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI
Bezirgan : İstanbul Halk Tiyatrosu
Yolcu : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Doğumgünü Partisi : Harold Pinter – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Alevli Günler : Irmak Bahçeci – İstanbul Halk Tiyatrosu
Gagarin Sokağı : Gregory Burke – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kırmızı Pazartesi (oyun) : Gabriel García Márquez – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Size Öyle Geliyorsa Öyledir : – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Can Tarlası : Kemal Kocatürk – İstanbul Halk Tiyatrosu
Danton’un Ölümü : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Barut Fıçısı : Dejan Dukovski – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Trendeki Derviş : Tevfik El- Hekim – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Schweyk İkinci Dünya Savaşında : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kedi İle Palyaço
Woyzeck : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Romeo İle Juliette : William Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Evliya Çelebi
Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Ne Hepsi Ne Hiçbiri
Oidipus & Oidipus Kolonosta : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Pencere
Sahibinin Sesi (Yön.Yard)
Monserrat
Kara Komplo
Büğülü Göl
Altı Derece Uzak
Gölgenin Canı
Theope : Coşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Mavi Masal
Barışa Şans Verin
Roz.&Guil. Ödüller : Tom Stoppard – Tiyatro Odası
Cennetlik Kaynana
Ah Şu Gençler : Turgut Özakman
Bebek Uykusu
Kasabamız
Hamlet : William Shakespeare
Üç Kızkardeş : Anton Çehov
Yalancı
Barış
Keloğlan
Para
Kollama
FİLMLERİ
Jet Sosyete (2018) – Zeki (13. bölüm)
Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)
Ali Baba ve Yedi Cüceler – 2015
The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron’un seslendirmesi) – 2015[1]
Ulan İstanbul – Vahid Akça – (Konuk Oyuncu) – 2014
Pek Yakında – Efektçi Ali – 2014
Kurtlar Vadisi Pusu Adsız – 2014
Aşk Oyunu – 2014
Karınca Kapanı – 2014
Galip Derviş – Plakçı (Konuk Oyuncu) – 2013
Ben Onu Çok Sevdim – Mükerrem Sarol – 2013
Yalan Dünya – 2012
Keşanlı Ali Destanı – 2012
Crysis Warhead – 2009
Orada – 2009
Benim Annem Bir Melek – 2008
Kollama-2008
Kabadayı-2007
Göbek Bağı – 2007
Semum – 2007
Avrupa Yakası (dizi) – 2006
Hokkabaz- 2006
Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç – 2006
İnşaat – 2003
Vizontele Tuuba – 2003
Ölümsüz Aşk – 2003
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar – 2000
Üzgünüm Leyla – 2000
Parça Pinçik – 2000
Bizim Çocuklar – 2000
Yılan Hikayesi – 1999
Laleli’de Bir Azize – 1998
Tatlı Kaçıklar – 1996
Çiçek Taksi – 1995
Şaban Askerde – 1993
Teleflaş – 1992
İz Peşinde – 1989
Hanım – 1988