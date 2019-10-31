Bakan Akar’dan Metin Şentürk’e: Hiç bizi görmüyorsun

Bakan Akar’dan Metin Şentürk’e: Hiç bizi görmüyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yaptı. Törene katılan isimlerden Metin Şentürk ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sohbeti çevredekileri gülümsetti.

Çok sayıda ünlü ismin davetli olduğu gece renkli sahnelere tanıklık etti. Resepsiyonda iki ismin diyaloğu ise dikkat çekiciydi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resepsiyonun düzenlendiği salonda görme engelli müzisyen Metin Şentürk ile karşılaştı. Bakan Akar, Şentürk'e “Hiç bizi görmüyorsun ha” diyerek esprili bir dille takıldı.

HESABINDAN PAYLAŞTI

Metin Şentürk, resepsiyonda yaşanan bu karşılaşmaya dair videoyu Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Şentürk görüntü için şu ifadeleri kullandı: “Milli Savunma Bakanımız Sn.Hulusi Akar ile kısa bir sohbet… ‪Barış Pınarı Harekatı sonrasında moraller yerinde”