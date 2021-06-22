Bakan Koca paylaştı! Ünlü oyunculardan aşı çağrısı

Bakan Koca’nın paylaştığı corona virüsü aşısı kamu spotu videosunda oyuncu Ezgi Mola, “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim” ifadelerini kullandı.

ŞENER ŞEN: MUTLAKA AŞINIZI YAPTIRIN

Oyuncu Şener Şen ise “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın” şeklinde konuştu.

Öte yandan Bakan Fahrettin Koca da “Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım” dedi.