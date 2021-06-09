Bakan Koca’dan Behzat Uygur’a ‘aşı’ yanıtı

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceklerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Twitter’dan tiyatrocu Behzat Uygur “Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?” sorusunu yöneltti.

“SIRANIZ GELMİŞTİ ZATEN”

Bakan Koca, Uygur’a şu yanıtı verdi: “Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :) Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil.”

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin” demişti.

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