Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca’dan Behzat Uygur’a ‘aşı’ yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin artık aşı olmaya başlayabileceğini duyurmuştu. Bu haberin ardından tiyatrocu Behzat Uygur, "Tiyatrocular yok. Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" diye tweet atınca Bakan Koca'dan yanıt geldi.

Güncellenme: 09:01, 09/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Bakan Koca’dan Behzat Uygur’a ‘aşı’ yanıtı

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceklerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Twitter’dan tiyatrocu Behzat Uygur “Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?” sorusunu yöneltti.

“SIRANIZ GELMİŞTİ ZATEN”

Bakan Koca, Uygur’a şu yanıtı verdi: “Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :) Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil.”

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin” demişti.

İlginizi ÇekebilirBakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni gruba geçiliyorBakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni gruba geçiliyorİlginizi ÇekebilirDestek bekleyen özel tiyatrolarda hayal kırıklığıDestek bekleyen özel tiyatrolarda hayal kırıklığı
Behzat Uygur dizi film Sağlık Sağlık Bakanı Twitter
Yayınlanma Tarihi:08:54,